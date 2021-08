Φθιώτιδα

Φωτιές στον Θεολόγο: Προσαγωγή 14χρονου για μπαράζ εμπρησμών

Ο ανήλικος φέρεται να έχει προκαλέσει δεκατρείς πυρκαγιές τις τελευταίες 12 ημέρες!

Ένα παιδί 14 ετών προσήχθη στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης από τους Ανακριτικούς Υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ως υπεύθυνος για τις πυρκαγιές που ξεπηδούσαν τις τελευταίες 12 ημέρες στην περιοχή του Θεολόγου!

Οι Πυροσβεστικές και Αστυνομικές Αρχές αξιοποιώντας πληροφορίες, κυρίως από κατοίκους, σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο εκδήλωσης 13 πυρκαγιών από τις 5 έως και τις 17 Αυγούστου, φέρεται να κατέληξαν ότι υπαίτιος είναι ο ανήλικος.

Το μοιραίο λάθος του 14χρονου, φαίνεται να ήταν η τελευταία πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (17/8) στην είσοδο του Θεολόγου στον Προφήτη Ηλία και σβήστηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

Η δράση του είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα στις 5 Αυγούστου με τέσσερις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν συγχρόνως και ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή άγγιζε ή ξεπερνούσε τους 44ο. Αποκορύφωμα της εγκληματικής συμπεριφοράς ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 Αυγούστου στον ΟΣΜΑΕΣ που κατέστρεψε ολοσχερώς ή μερικώς 23 σπίτια, εκτάσεις καλλιεργήσιμες με ελιές, καθώς και ένα jcb του Δήμου Λοκρών, ενώ κινδύνευσαν ακόμη περισσότερες περιουσίες ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Ακούγεται απίστευτο, όμως ακόμη και μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, οι πυρκαγιές συνέχισαν να «σπέρνονται» στην περιοχή του Θεολόγου μέχρι τις 17 Αυγούστου, καθώς μέχρι τότε είχαν εκδηλωθεί συνολικά δεκατρείς πυρκαγιές!

