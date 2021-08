Χαλκιδική

Χαλκιδική: χειροπέδες σε ανήλικους διαρρήκτες

Οι νεαροί παραβάτες πραγματοποιούσαν κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκιδικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, δρώντας από κοινού, φέρονται να διέπραξαν τον τελευταίο μήνα 3 διαρρήξεις - κλοπές από καταστήματα σε περιοχές της Χαλκιδικής.

Οι ανήλικοι αφαίρεσαν χρήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 1.850 ευρώ, σύμφωνα με τους παθόντες.

Μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε στην κατοχή τους και αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.

