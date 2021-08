Εύβοια

Πευκί: Οι Σουηδοί που έμειναν παρά τις φωτιές (βίντεο)

Κάθισαν και βοήθησαν τη γυναίκα στης οποίας το κατάλυμα έμεναν και έκαναν τις πιο αξέχαστες διακοπές της ζωής τους.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αυτές τις διακοπές στην Ελλάδα δεν θα τις ξεχάσουν ποτέ. Ο Σελ και η σύζυγός του, πήραν την απόφαση να μην εγκαταλείψουν το Πευκί. Αψήφησαν τις φλόγες και τους καπνούς και πήραν την απόφαση να στηρίξουν με όποιον τρόπο μπορούσαν την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που τους φιλοξενούσε.

«Η Νικολέτα ήταν πολύ αναστατωμένη, ο Γιάννης δεν ήταν εδώ, ο άντρας της, είχε πάει στις φωτιές για να τις σβήσει όποτε ήμασταν και συναισθηματική υποστήριξη για τη Νικολέτα όλοι μαζί μιλάγαμε μεταξύ μας κάναμε ότι μπορούσαμε καθαρίζαμε τη σκόνη , εγώ καθάρισα το μπαρ τουλάχιστον τρεις φορές, είχε στάχτες παντού ότι μπορούσαμε κάναμε για να βοηθήσουμε και να τη στηρίξουμε κυρίως συναισθηματικά», δήλωσε Σελ Δαντέλα, Σουηδός τουρίστας στον ΑΝΤ1.

Οι Σουηδοί επισκέπτες στάθηκαν σαν οικογένεια στη Νικολέτα. Ανέλαβαν την καθαριότητα και τη μαγειρική, της έδιναν κουράγιο στις δύσκολες στιγμές που περνούσε.

«Άρχισαν να έρχονται οι εθελοντές για να βοηθήσουν, έπρεπε να μπουν στα δωμάτια, να καθαριστούν τα δωμάτια για να τους φιλοξενήσουμε, να δώσουμε πρωινά την άλλη μέρα ήταν πολύ δύσκολο να τα προλάβω γιατί και οι καθαρίστριες μου φύγανε, πήγανε να σώσουν τα σπίτια τους που καίγονται και με βοηθήσανε με τις καθαριότητες, να πλένουμε τα σεντόνια, να φτιάχνουμε πρωινά....προσφέρθηκαν μόνοι του, αμέσως καταλάβανε ότι χρειάζομαι βοήθεια και είπαν εδώ είμαστε πες μας τι θέλεις και τους έλεγα κάνε αυτό κάνε εκείνο να βγει δουλειά και τα βρίσκουμε μετά....», λέει από την πλευρά της η ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου – καφετέριας στο Πευκί, Νικολέτα Λαλαγιάννη Χατζηαθανασίου.

Ακόμη και όταν οι φίλοι τους, τους έλεγαν πως πρέπει να εγκαταλείψουν την Εύβοια γιατί μπορεί να κινδυνεύουν. Εκείνοι χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισαν να μείνουν μέχρι τέλους και να προσφέρουν τη βοήθειά τους.

«Ανησυχούσαν οι δικοί μας... Οι φίλοι μας λέγανε φύγετε, φύγετε, πηγαίνετε σπίτι σας, αλλά τους είπαμε ότι είναι επικίνδυνα όμως θα τα καταφέρουμε, με κάποιον τρόπο θα τα καταφέρουμε....», δηλώνει ο Σουηδός.

«Τώρα τους έχω απαλλάξει από τις δουλειές, επέστρεψαν τα κορίτσια μας και εντάξει τώρα κάνουν διακοπές ήταν διαφορετικά .... για αυτούς ήταν λίγο extreme holidays, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ....», λέει η κυρία Νικολέτα.

Οι δυσκολίες τους ένωσαν. Τους έφεραν πιο κοντά. Οι φετινές διακοπές ήταν σίγουρα διαφορετικές και θα μείνουν στον Σελ και τη σύζυγό του αξέχαστες.

