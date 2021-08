Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα, παραμένουν στην περιοχή.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στον Φηγιά Καρύστου είναι οριοθετημένη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 26 οχήματα. Περιοδικά επιχειρούν 9 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Συνδρομή υπάρχει από τον Ελληνικό Στρατό, το Λιμενικό Σώμα, εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, είχαν εκκενωθεί οι οικισμοί Φηγιά και Κοκκίνη, για προληπτικούς λόγους, ενώ είχαν τεθεί σε επιφυλακή το Λιμενικό και φέρι μποτ που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, προκειμένου να απομακρύνουν κατοίκους εφόσον κρινόταν αναγκαίο.

