Βοιωτία

Θήβα: παρέσυρε το θύμα του και το εγκατέλειψε αιμόφυρτο στην άσφαλτο

Ανθρωποκυνηγητό από τις Αρχές για να εντοπίσουν τον ασυνείδητο οδηγό, που τραυμάτισε θανάσιμα έναν 46χρονο.

Το ασυνείδητο οδηγό που παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε 46χρονο, στον επαρχιακό δρόμο Θηβών - Θίσβης, αναζητά το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες ξημερώνοντας Δευτέρα (23/8) στο 30ο χλμ της παραπάνω οδού, στο ύψος της Δομβραίνας, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες όχημα παρέσυρε και σκότωσε τον 46χρονο που κινούνταν πεζός και στην συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος άνδρας λίγο μετά τη 01:00’ διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τον υπαίτιο αναζητά το ΑΤ Θηβών που έχει αναλάβει την προανάκριση του τραγικού συμβάντος.

Πηγή: lamiareport.gr

