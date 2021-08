Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φάρσα τα απειλητικά email σε ξενοδοχεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από δέκα ξενοδοχεία δέχθηκαν το ίδιο απειλητικό μήνυμα μέσω email.

Μία πρωτοφανής υπόθεση μαζικής αποστολής απειλητικού μηνύματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ξενοδοχειακές μονάδες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, έθεσε έως αργά το βράδυ σε κατάσταση συναγερμού τις αστυνομικές Αρχές της πόλης.

Το e-mail που εστάλη από άγνωστο αποστολέα σε περισσότερα από δέκα ξενοδοχεία προειδοποιώντας για τοποθέτηση βόμβας, προκάλεσε μπαράζ προληπτικών εκκενώσεων και εξονυχιστικούς ελέγχους τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους αλλά και περιμετρικά των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που βρέθηκαν στη λίστα των παραληπτών του επίμαχου μηνύματος.

Τελικώς αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα καθώς οι διαδοχικοί έλεγχοι της Αστυνομίας βγήκαν αρνητικοί, ενώ μετά την προσωρινή αναστάτωση που προκλήθηκε σε προσωπικό και ενοίκους, τα ξενοδοχεία επανήλθαν σε κανονική λειτουργία.

Αρχικά η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε το απόγευμα από τις διευθύνσεις τριών ξενοδοχείων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το επίμαχο e-mail, όταν το προσωπικό τους διάβασε το απειλητικό του περιεχόμενο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδεία ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, μετέβησαν στα σημεία και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Όσο ήταν σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες, το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης δεχόταν το ένα τηλεφώνημα πίσω από το άλλο από ξενοδοχεία που είχαν λάβει στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές το ίδιο e-mail. Οι έλεγχοι από κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. ήταν σε εξέλιξη μέχρι αργά το βράδυ δίχως όμως να προκύψει κάτι ύποπτο.

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκαναν λόγο για πρωτοφανές περιστατικό, καθώς ουδέποτε κατά το παρελθόν δεν είχε γίνει ανάλογη φάρσα σε ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης και δη με μαζική αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Δεν αποκλείεται μάλιστα το ίδιο μήνυμα να εστάλη και σε άλλα ξενοδοχεία χωρίς όμως να ανοιχθεί από το προσωπικό τους.

Φάρσες με απειλητικά τηλεφωνήματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών έχουν συμβεί κατ' επανάληψη στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώ τελευταία έχουν γίνει της… μόδας φάρσες σε σχολεία. Κι αν στις παραπάνω περιπτώσεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των φαρσέρ να είναι πιθανώς η αναβολή μίας δίκης ή η ματαίωση ενός… διαγωνίσματος, στην περίπτωση των ξενοδοχείων το κίνητρο του δράστη δεν είναι προφανές και προς το παρόν παραμένει άγνωστο. Αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας μαζί με την ταυτότητα του φαρσέρ.

Ειδήσεις τώρα:

Συλλήψεις για εμπρησμό σε Ζάκυνθο και Μέγαρα

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τρίτη σε 133 σημεία της χώρας

Πέθανε ο ψηλότερος άνδρας στις ΗΠΑ (εικόνες)