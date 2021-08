Ηράκλειο

Έγκλημα στην Κρήτη: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσαράς από το άγριο έγκλημα. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στον 40χρονο.



Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μεσαράς από το άγριο έγκλημα, που έγινε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας με θύμα έναν 40χρονο κτηνοτρόφο.

Το θύμα, ένας 40χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του όταν δέχτηκε 5 πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο τραυματίζοντας σε πρόσωπο, κοιλιακή χώρα και άνω άκρα, μπροστά στα έντρομα μάτια της ανήλικης κόρης του.

Ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως είχαν στήσει καρτέρι σε χώρο απέναντι από το σπίτι και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν το θύμα τους. Μάλιστα πρώτα πυροβόλησαν προς την πλευρά του ποιμνιοστασίου του θύματος όπου εκεί βρίσκονταν ο αλλοδαπός βοσκός-βοηθός χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι και μέσα από ελαιώνες και χωράφια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στην περιοχή ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ειδικό κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης ασφάλειας Ηρακλείου βρέθηκε στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων που θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Αυτό που εξετάζουν προσεκτικά οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε το θύμα, σύμφωνα με το cretapost.gr. Αυτός που πυροβόλησε ήθελε να τον σκοτώσει! Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο δράστης δηλώνει το μένος που είχε για τον 40χρονο και αυτό που ερευνούν τώρα προσεκτικά και προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία και μαρτυρίες είναι με ποιον είχε διαφορές ο 40χρονος.

Ειδήσεις σήμερα:

Αδήλωτα τετραγωνικά: έρχεται δεύτερη ευκαιρία το φθινόπωρο

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Τρίτη σε 133 σημεία της χώρας

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Ανακοινώσεις Κικίλια για νέα μέτρα