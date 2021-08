Ηλεία

Ηλεία: Πέθανε στην αυλή του και τον έφαγαν ζώα

Δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο είδος ή ποια είδη ζώων έχει "φαγωθεί" ο άτυχος άνδρας. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί.

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν, το πρωί της Τρίτης, κάτοικοι του χωριού Καλυβάκια Ξενιών στη Βουπρασία Ηλείας.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας κείτονταν νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, φέροντας δαγκώματα από ζώα στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου του άτυχου 80χρονου, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν δαγκώθηκε από σκύλο ή άλλο ζώο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο ηλικιωμένος άντρας μέσα στη νύχτα πιθανόν υπέστη κάποιο καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο που τον οδήγησε στο θάνατο ή σε απώλεια αισθήσεων και έπειτα το ζώο ή τα ζώα του επιτέθηκαν.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και αναμένεται και Ιατροδικαστής από την Πάτρα

Πηγή: ilialive.gr

