Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του μέσα στην πόλη της Λαμίας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Λαμία τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο μέσα στην πόλη, έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια «γκρέμισε» και μία κολόνα φωτισμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, υπαίτιος είναι ένας 26χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Αρχικά έπεσε πάνω σε ένα μπλε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια ανεξέλεγκτο το λευκό ΙΧ προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολόνα φωτισμού, την οποία έριξε στη μέση του δρόμου.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, ούτε και ίδιος ο μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.



ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr

