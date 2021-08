Σέρρες

Σέρρες: Καταγγελία κτηνοτρόφου για ληστεία “μαμούθ”

«Φύλλο και φτερό» έκαναν οι δράστες το σπίτι του κτηνοτρόφου, αρπάζοντάς του υπέρογκο χρηματικό ποσό.

Το ποσό των 151.000 ευρώ κατήγγειλε 57χρονος κτηνοτρόφος ότι έκλεψαν άγνωστοι από το σπίτι του, σε περιοχή του δήμου Εμμανουήλ Παπά, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η κλοπή έγινε το πρωί της Κυριακής, διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος απουσίαζε στη δουλειά του.

Οι δράστες φαίνεται ότι εισέβαλαν στη μονοκατοικία του 57χρονου από ανασφάλιστο παράθυρο κι αφού έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι βρήκαν τα χρήματα μέσα σε συρτάρι κομοδίνου και εξαφανίστηκαν με τη λεία ανά χείρας.

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

