Φωτιά στην Αρκαδία

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση

Μαίνεται φωτιά σε δασική έκταση, που καίει χαμηλή βλάστηση, στην κοινότητα Παρθένι Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 12 οχήματα και τέσσερες ομάδες πεζοπόρου τμήματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ KALIMERA-ARKADIA.GR

