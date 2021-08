Ηράκλειο

Κορονοϊός – Κρήτη: στο νοσοκομείο μωρό 28 ημερών

Ένα κοριτσάκι νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Με συμπτώματα κορονοϊού εισήχθη στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου του Ηρακλείου ένα κοριτσάκι 28 ημερών.

Θετική στον κορονοϊό είναι και η μητέρα του μωρού και για το λόγο αυτόν έγινε rapid test στο βρέφος, οπότε και διαπιστώθηκε ότι είναι θετικό.

Οι γιατροί του Βενιζέλειου νοσοκομείου, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα, τού έκαναν εισαγωγή στη μονάδα, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση παρά τον υψηλό πυρετό.

Η κατάσταση του βρέφους πάντως, κρίνεται καλή.

Το νεογνό ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια που ζει σε χωριό του Μυλοποτάμου και σύμφωνα με πληροφορίες, νοσούν με κορονοϊό όλα τα παιδιά της οικογένειας.

Στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας νεογνών έχουν νοσηλευτεί κατά καιρούς πολλά ύποπτα περιστατικά, ωστόσο αυτό είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα.





