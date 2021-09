Αιτωλοακαρνανία

Αμφιλοχία: νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή του εντοπίστηκε ο άνδρας, τα ίχνη του οποίοου χάθηκαν στις 26 Αυγούστου.

Τραγικό τέλος είχαν οι αναζητήσεις για τον 29χρονο ψαρά, ο οποίος εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη, 26 Αυγούστου, από θαλάσσια περιοχή του Μενιδίου, Αμφιλοχίας, όπου ψάρευαν.

Οι δύο άνδρες έπεσαν σε κακοκαιρία και σύμφωνα με τον φίλο του 29χρονο, ο νεαρός έπεσε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε.

Τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό, όπως και από εθελοντές ψαράδες και από ιδιοκτήτες drones, ενώ στις έρευνες τις πρώτες ημέρες συμμετείχαν και άλλα εναέρια μέσα όπως το ελικόπτερο της Πολιτικής Προστασίας και αεροπλάνο της Αερολέσχης Πρέβεζας.

Δυστυχώς το πρωί της Τετάρτης 1ης Σεπτεμβρίου ο 29χρονος εντοπίστηκε νεκρός από επαγγελματία ψαρά, σε όρμο που βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το λιμάνι του Μενιδίου.

Σημειώνεται ότι από το Λιμενικό οι αναζητήσεις είχαν πάρει παράταση 24 ωρών και σταμάτησαν με τη δύση του ηλίου την Δευτέρα 30 Αυγούστου, ενώ οι εθελοντές ψαράδες συνέχιζαν τις έρευνες, μετά και από τις εκκλήσεις συγγενών του αδικοχαμένου 29χρονου.

Πηγή: karvaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκρέκας: Πιθανή η αύξηση στο ρεύμα - Να κάνουν έρευνα αγοράς οι πολίτες (βίντεο)

Κορονοϊός: Σε αναστολή οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Περού: Δεκάδες νεκροί σε βουτιά λεωφορείου σε χαράδρα (εικόνες)