Χανιά: Μαρτυρίες – σοκ για το γηροκομείο “κολαστήριο” (βίντεο)

Συγγενείς των θυμάτων αλλά και πρώην εργαζόμενοι μιλούν στον ΑΝΤ1 για το τι γινόταν μέσα στη δομή όπου έχασαν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι.

Tης Κέλλυς Χεινοπώρου

«Με διαβεβαίωνε και δυο ημέρες πριν πεθάνει ότι δεν έχει κατακλίσεις και ότι είναι τυχερός. Δεν πονηρεύτηκα, κατάλαβα ότι έχω κάνει λάθος όταν πήγα στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσα να πάω να τον αντικρύσω. Έλιωνε ζωντανός!», περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο Κώστας Φραντζεσκάκης, καταγγέλλοντας το γηροκομείο των Χανίων για το θάνατό του πατέρα του.

«Αυτό το ίδρυμα έπρεπε να είχε κλείσει. Δίναμε πολλά λεφτά για να τον έχουν στα ‘ώπα-ώπα’, όχι για να μου τον σκοτώσουν!», δηλώνει από την πλευρά της η Μαρία Πιτσιλάβη, συγγενείς θύματος, που επίσης καταγγέλλει το γηροκομείο.

Οι συγγενείς των θυμάτων είναι απαρηγόρητοι, νιώθουν ενοχές που δεν κατάφεραν να καταλάβουν το τι συνέβαινε στο γηροκομείο και να σώσουν τον πατέρα τους από φρικτό θάνατο, όπως λένε. Πρόκειται για έναν από τους τροφίμους της ιδιωτικής δομής στα Χανιά, ο οποίος πέθανε από σηψαιμία. Η δομή ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, για ύποπτους θανάτους ηλικιωμένων.

Η Ρωσίτσα Στανεβα, πρώην εργαζόμενη στη δομή, κατάλαβε πολύ γρήγορα, όπως υποστηρίζει, το φρικτό βασανισμό των τροφίμων. Ήταν εκείνη που κατήγγειλε στις αρχές τον τραυματισμό ηλικιωμένης στο κεφάλι από πτώση, τον όποιον απέκρυψαν από τους συγγενείς καθώς η τρόφιμος δηλώθηκε πως πέθανε από ανακοπή καρδιάς.

«Όπως όλοι» λέει στον ΑΝΤ1 η πρώην εργαζόμενη με νόημα…

«Την βρήκα μπλαβιασμένη, με γάζες στο πρόσωπο, για να πεθάνει μετά από 2-3 ημέρες. Κανείς δεν ασχολιόταν με την γυναίκα, την προσπέρναγαν, ούτε φαγητό, ούτε φάρμακα, τίποτα. Την γυναίκα την περίμεναν να πεθαίνει», περιγράφει η πρώην υπάλληλος.

Μετά την εκταφή της σωρού, τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων δεν αποκλείουν την πιθανότητα ο θάνατος της ηλικιωμένης να προήλθε από την πτώση, αφού σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, Αντώνη Παπαδομανωλάκη, υπάρχει κάτι στο κεφάλι της γυναίκας, που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν είναι τυχαίο ή αν ευθύνεται για το θάνατο.

Η δικηγόρος Μαρία Παπαδάκη έχασε και εκείνη τον πατέρα της με υπαιτιότητα της διεύθυνσης της δομής, όπως καταγγέλλει. Είναι η γυναίκα που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων που συντάραξε την Κρήτη.

«Υπήρχε υποσιτισμός, τρομερή κατανάλωση υπνωτικών, .για να μην ενοχλούν. Δένονταν και αναγκάζονταν να σταματήσουν να περπατούν .Δεν γινόταν μεταφορά τους στο νοσοκομείο για να μην φανούν σημάδια κακοποίησης με αποτέλεσμα να μπαίνουν περιπατητικοί και να τους βγάζουν οι...4!!!», περιγράφει η Μαρία Παπαδάκη, που έχει αναλάβει και συνήγορος των οικογενειών των θυμάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Στάνεβα, στους έξι μήνες που εκείνη εργάστηκε στη δομή, πέθαναν έξι με οκτώ τρόφιμοι.

«Η ζωή τους ήταν ένα δέσιμο. Έτσι! Να περιμένουν το φαΐ, να τους ταΐσω γρήγορα, και πάλι στην καρέκλα», περιγράφει η ίδια.

Πρώην εργαζόμενη της δομής και καταγγέλλουσα λέει πως έδεναν τους τρόφιμους με 4 ζωνες , τονίζοντας πως «υπήρχε το απόρρητο, ομερτά, σιωπή!» και συνεχίζει λέγοντας πως «δεν τους σίτιζαν. ‘Ολοι εκεί ήταν ‘μούμιες’ 20-30κιλα. Μας έβαζαν να τους μπουκώνουμε, πολτοποιούσαμε το φαγητό και με σύριγγα τους δίναμε με πίεση στο στόμα και μετά νερό για να το καταπιούν οι άνθρωποι. Πνίγονταν οι άνθρωποι».

Η συγκεκριμένη βοηθός-νοσηλεύτρια έχει καταθέσει στις Αρχές ότι 57χρονη τρόφιμος πέθανε από πνιγμό κατά την σίτιση. Δυο εργαζόμενοι του γηροκομείου που κατέθεσαν σε βάρος της δομής, ξαφνικά έχασαν τις άδειες εργασίας τους.

Η αντιπεριφέρεια Χανίων, την εποπτεύουσα αρχή της δομής, ενώ είχε εντοπίσει ότι το γηροκομείο από το 2009 έως το 2011 λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν κατάφερε να την κλείσει!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Καλογέρης, αντιπεριφερειάρχης Χανίων χαρακτήρισε «απολύτως τυχαία» τη δίωξη των δύο εργαζομένων της δομής.

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προανάκρισης, με την διεύθυνση της δομής να κάνει λόγο για πλεκτάνη και συκοφαντίες που στόχο έχουν τον διασυρμό της μονάδας.

