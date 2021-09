Ηράκλειο

Κορονοϊός - Κρήτη: Με το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού 25 άτομα σε γλέντι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον κλειστό χώρο της εκδήλωσης μπήκαν 25 άτομα χρησιμοποιώντας το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού.



Με το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού φέρεται να πήγαν σε γαμήλιο γλέντι στην Κρήτη 25 άτομα.

Το γλέντι έγινε σε χωριό της Μεσαράς και, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον 25 από τους καλεσμένους που βρέθηκαν στον κλειστό χώρο της εκδήλωσης, μπήκαν χρησιμοποιώντας το ίδιο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Αφού λοιπόν μπήκε στην αίθουσα ο άνθρωπος που είχε νομίμως το πιστοποιητικό στη συνέχεια φρόντισε να το μεταφέρει στους γνωστούς του. Έτσι με το ίδιο έγγραφο μπήκαν 25 άνθρωποι.

Ωστόσο, και οι υπεύθυνοι στην είσοδο έχουν ευθύνη αφού δεν πρόσεξαν ή έκαναν ότι δεν πρόσεξαν πως κατά το «σκανάρισμα» του εγγράφου εμφανιζόταν πάντα το ίδιο όνομα.

Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι την εξαπάτηση διαπίστωσε ο ίδιος ο γαμπρός, όταν θέλησε να ελέγξει αν όλα τηρούνται σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, καθώς ως γνωστόν και ο ίδιος (ως διοργανωτής) φέρει ευθύνη. Δεν έχει γίνει γνωστό αν η υπόθεση έχει φτάσει στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός παιδιών από παιδιάτρους: “Ναι” από Μητσοτάκη

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Νομοσχέδιο για ζώα συντροφιάς: στείρωση ή αποστολή DNA