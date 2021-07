Κοινωνία

Πάτρα: χειροπέδες για γάμο με 400 καλεσμένους και ορχήστρα!

Ο γάμος… σχόλασε μόλις έκαναν την εμφάνιση τους οι αστυνομικοί.

Γαμήλιο γλέντι με ζωντανή ορχήστρα και καλεσμένους 400 άτομα μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου έγινε σε μαγαζί της Δυτικής Αχαΐας, γεγονός που προκάλεσε την επέμβαση της Αστυνομίας, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος τελικά να συλλαμβάνεται.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συνελήφθη, χθες, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, χθες τα ξημερώματα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης κατάστημα, διοργανώνοντας εκδήλωση γάμου στον εξωτερικό χώρο, με την συμμετοχή περίπου (400) ατόμων, (όρθιοι και καθήμενοι).

Παράλληλα, διαπιστώθηκε να έχει ζωντανή μουσική από ορχήστρα στην διαπασών με την συμμετοχή σε χορό μεγάλου αριθμού ατόμων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία.



Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ".

