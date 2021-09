Λάρισα

Λάρισα - Κορονοϊός: ζευγάρι πέθανε με διαφορά λίγων ωρών

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου νοσηλεύεται και ο γιός τους. Κάνεις από τους 3 δεν είχε εμβολιαστεί.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Λαρισαίων, έφυγε από τη ζωή με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, χτυπημένοι από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ΚΟΣΜΟΣ», πρόκειται για τον 84χρονο, παλιό γυμνασιάρχη, Βασίλη Στεργιούλη και την 80χρονη σύζυγό του Σούλα, οι οποίοι κατέληξαν ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

Και οι δυο νοσηλεύονταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Λάρισας και το πρωί πέθαινε η σύζυγος για να ακολουθήσει λίγες ώρες αργότερα η σύζυγος.

Δυστυχώς όμως για την οικογένεια, τα δυσάρεστα δε σταματούν εδώ. Στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ο 52χρονος γιός, Χαράλαμπος Στεργιούλης, εκπαιδευτικός στη Λάρισα και διδάκτωρ του τμήματος Φιλολογίας και Φιλοσοφικής του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο το ζεύγος που έφυγε από τη ζωή, όσο και ο γιους τους δεν είχαν εμβολιαστεί.

