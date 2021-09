Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 77χρονος σε παραλία της Χαλκιδικής.



Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία ”Σήμαντρο” του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ένας 77χρονος άνδρας.



Ο άτυχος ηλικιωμένος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ν. Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.



Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

