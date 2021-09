Φλώρινα

Φλώρινα: αρκούδα νεκρή από σφαίρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρή από σφαίρες κυνηγών αρκούδα στην περιοχή Βροντερό Πρέσπας.

Νεκρή από τις σφαίρες πυροβόλου όπλου εντοπίστηκε προχθές το πρωί αρκούδα στην περιοχή «Πυξός», κοντά στο Βροντερό Πρεσπών Φλώρινας.

Πρόκειται για θηλυκή αρκούδα, ηλικίας περίπου έξι ετών. Το άτυχο ζώο εντόπισε πολίτης ο οποίος ενημέρωσε τον «Αρκτούρο», ενώ αμέσως κινητοποιήθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή μαζί με κτηνιάτρους της ΠΕ Φλώρινας, αλλά και στελέχη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

Στην ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος», επισημαίνει, ότι «η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα υπάγεται στην κατηγορία «των ζώων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση καθώς ο πληθυσμός της ανέρχεται σε μόλις στα 500 κατ’ ελάχιστον άτομα», ενώ χαρακτηρίζει ως «εγκληματικές και καταδικαστέες τις πράξεις θανάτωσης προστατευόμενης άγριας πανίδας».

Τέλος «Αρκτούρος» και «Καλλιστώ» απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους των ορεινών και ημιορεινών περιοχών, που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν προκλήσεις ως προς την συνύπαρξη με την καφέ αρκούδα, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της Τοπικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης μέσα από το Ευρωπαϊκό έργο LIFE ARCPROM που υλοποιείται στην περιοχή και διευθετεί τέτοια προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας για Ίβκοβιτς: Ήταν σκληρός μαζί μου, αλλά δίκαιος

Βόλος: πολυετής φυλάκιση στον υπερήλικα ιερέα για ασέλγεια σε 11χρονη

MyAADE: σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πύλη