Φθιώτιδα: Kλειδώθηκε στην κουζίνα για να ξεφύγει από τους ληστές

Σε κατάσταση σοκ η ηλικιωμένη. "Θα πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας" ξεσπά ο γιός της

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους στο Λογγό Φθιώτιδας, για τα απανωτά κρούσματα κλοπών και διαρρηξεων, από τους ρομά που κάνουν εφόδους στην περιοχή.

Πριν μερικές ημέρες ρομά "μπούκαραν" σε σπιτι του χωριού όπου μέσα ήταν μόνη της μια ηλικιωμένη γυναίκα. Όταν η γιαγιά τους αντιλήφθηκε κλειδώθηκε στην κουζίνα και προσπαθούσε να τηλεφωνήσει στο γιό της.

Οι διαρρήκτες όμως την κατάλαβαν και άρχισαν να χτυπούν την πόρτα και να την απειλούν ότι θα τη σκοτώσουν. Τελικά έκαναν το σπιτι άνω κάτω και πήραν ότι βρήκαν αφήνοντας τη γιαγιά κλειδωμένη στην κουζίνα.

«Ήρθα και βρήκα τη μητέρα μου σε κακό χάλι, μαζεμένη κουβάρι να τρέμει από το φόβο της. Έχει αποκτήσει ψυχολογικό πρόβλημα και δεν μπορεί να μείνει πλέον μόνη στο σπιτι. Σαν να μην έφτανε όλο αυτό οι ληστές επέστρεψαν με ένα κόκκινο αγροτικό και πέτυχαν τη μάνα μου στην αυλή. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και την απείλησε να μην μιλήσει...», ειπε o γιος της ηλικιωμένης στο LamiaReport .

«Τώρα ήρθα να την πάρω στο δικό μου σπίτι γιατί από το φόβο που έχει η μητέρα μου δεν μπορεί να μένει άλλο μόνη της. Η κατάσταση με τους ρομά στην περιοχή έχει ξεφύγει. Και να τους πιάσουν οι αστυνομικοί τους αφήνει ο Εισαγγελέας. Στο τέλος θα μας αναγκάσουν να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας και να πάμε εμείς φυλακή, αφού δεν κλείνουν μέσα τους ληστές...», προσθέτει εξοργισμένος ο γιος της, καταλήγοντας ότι θέλουν και καλύτερη αστυνόμευση, αλλά αυτό που ζητούν περισσότερο ειναι η αυστηρή τιμωρία των δραστών.

ΠΗΓΗ: LamiaReport.gr

