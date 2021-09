Φθιώτιδα

Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα

Στις φλόγες δασική έκταση στην περιοχή της Μενδενίτσας. "Συναγερμός" στην Πυροσβεστική

Καίγεται δασική έκταση στην περιοχή της Μενδενίτσας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, που επικαλείται το lamiareort, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:30΄ το βράδυ του Σαββάτου, και δυστυχώς ο δυνατός άνεμος ειναι σύμμαχος της φωτιάς.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ήδη αρκετές δυνάμεις από Λαμία και Λοκρίδα, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς αφού η νύχτα φαίνεται ότι θα είναι δύσκολη.

