Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έσπασε ο κορμός και το δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα. Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην οδό Φιλίππου, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο.

Όπως έδειξε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, ο κορμός της ακακίας ήταν κούφιος.

Ο κορμός του δέντρου έσπασε και έπεσε πάνω σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Εμπρηστική επίθεση έξω από πολυκατοικία (βίντεο)

Τέξας: Συντριβή αεροσκάφους σε αυλή σπιτιού (βίντεο)

Καιρός: ζέστη και αφρικανική σκόνη τη Δευτέρα