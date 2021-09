Εύβοια

Χαλκίδα: Την κρατούσε όμηρο και την βίαζε για 14 ημέρες!

Σοκ προκαλεί η καταγγελία της κοπέλας. Πως είχε γνωρίσει τον φερόμενο ως δράστη. Τι αναφέρει ότι βίωσε για δύο εβδομάδες.

Μια 25χρονη έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στη Χαλκίδα αφού ένας 29χρονος, που την είχε γνωρίσει στο Viber, την κρατούσε όμηρο για 14 μέρες και τη βίαζε στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο 29χρονος προσέλκυσε την κοπέλα μέσω της γνωστής εφαρμογής και την προσκάλεσε να έρθει στην Ελλάδα. Η ίδια τον επισκέφτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, όπου και πήγε στη Χαλκίδα.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, η 25χρονη μετέβη σοκαρισμένη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, περιγράφοντας στους αστυνομικούς όλα όσα φρικιαστικά είχε βιώσει.

Αναζητείται ο δράστης

Στη συνέχεια, η άτυχη κοπέλα πρόσθεσε πως ο 29χρονος βγήκε για λίγο έξω από το σπίτι και εκείνη βρήκε αμέσως την ευκαιρία να καλέσει το 100. Οι αστυνομικοί αναζητούν στην ευρύτερη περιοχή τον νεαρό, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη Πέμπτη

