Φωτιά στην Κάρπαθο: Μάχη με τις φλόγες για δεύτερη ημέρα

Στο σημείο επίγεια και ενάερια μέσα.

Στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στην Κάρπαθο στην περιοχή Αγριόλακκος και στην περιοχή Σταυρίς ρίχτηκαν με το πρώτο φως της ημέρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Συγκεκριμένα επιχειρούν επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 Ε/Π και 2 Α/Φ.

Επίσης με Ε/Π του Π.Σ. θα μεταβεί μια (1) ομάδα αερομεταφερόμενου πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ακτοπλοϊκώς 13 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα από τη Κρήτη καθώς και 10 πυροσβέστες με τέσσερα (4) οχήματα από τη Ρόδο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

