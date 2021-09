Ηλεία

Ηλεία: Πατέρας αρνητής απείλησε ότι θα σκοτώσει Διευθυντή Σχολείου

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία που αναφέρεται σε πατέρα από την Ηλεία, ο οποίος φέρεται να απείλησε ότι θα πάρει όπλο και θα σκοτώσει τον Διευθυντή του Σχολείου που πηγαίνει το παιδί του.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαιδευσης Δυτικής Ελλάδος Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε ότι η όλη προσπάθεια υπονομεύεται από τους αντιεμβολιαστές γονείς. «Είναι ενοχλητική η συμπεριφορά ορισμένων γονέων του αντιεμβολιαστικού κινήματος που προσπαθούν με κάθε τρόπο να περάσουν το δικό τους. Προσεγγίζουν γονείς, στέλνουν έγγραφα στους διευθυντές και τους ζητούν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις. Φτάσαμε να απαγορεύουν ορισμένοι να πιάσει ο δάσκαλος το μέτωπο ενός παιδιού να δει αν έχει πυρετό ή να του βάλει θερμόμετρο ή να του δώσει ένα ντεπόν, ή να του περιποιηθεί ένα ελαφρύ τραύμα όπως πάντα κάνουμε στα σχολεία; Αυτά δεν είναι ιατρικές πράξεις. Υπάρχουν παντού διάσπαρτα και στους τρεις νομούς τέτοια περιστατικά ευτυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα εκτεταμένο κύμα και δεν είχαμε και προσαγωγές εκπαιδευτικών» αναφέρει ο κ. Γιαννόπουλος

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι έχουν συμβεί διάφορα κραυγαλέα περιστατικά. «Για παράδειγμα είχαμε έναν πατέρα στην Ηλεία που πήρε τον διευθυντή εκπαίδευσης και απειλούσε ότι θα πάει να πάρει την καραμπίνα και θα σκοτώσει τη διευθύντρια του σχολείου που πηγαίνει το παιδί του επειδή του είπε ότι έχει κορονοϊό. Ο γονιός υποστήριζε ότι έχει απλή γρίπη. Δεν υλοποίησε την απειλή αλλά αντιλαμβάνεστε την όλη αναστάτωση. Αντί οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί να είναι πλήρως αφοσιωμένοι στους μαθητές τους και στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων έχουν και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα».

Πηγή: flamis.gr

