Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα στην Άγναντα Ηλείας.

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν τη νύχτα της Δευτέρας στην περιοχή Άγναντα του δήμου Ήλιδας (Ηλεία), προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που καίει δασική έκταση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Φωτογραφίες: lilianews.gr, ilialive.gr