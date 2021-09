Ηράκλειο

Σεισμός στην Κρήτη: Η “σούπερ γιαγιά” του ημιμαραθωνίου, έχασε το σπίτι της (βίντεο)

Το σπίτι της γιαγιά από την Κρήτη που έγινε γνωστή μέσα από το σποτ για τον ημιμαραθώνιο γκρεμίστηκε από το σεισμό.

Μεταξύ των εκατοντάδων ανθρώπων που έχασαν το σπίτι τους λόγω του ισχυρού σεισμού που έπληξε την Κρήτη βρίσκεται και η «σούπερ γιαγιά», που έγινε γνωστή μέσα από το σποτ για τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.

«Η Super Γιαγιά του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έχασε το σπίτι της όπως και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας», αναφέρεται σε ανάρτηση της σελίδας του ημιμαραθωνίου της Κρήτης.

Πρόκειται για τη γιαγιά που είχε αγαπηθεί από το πανελλήνιο μετά το σχετικό σποτ.

