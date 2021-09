Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Γηροκομείο στη Λαμία: Θετικοί τρόφιμοι και εργαζόμενοι

Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. 15 κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομείο της Λαμίας. Πέθανε μία ηλικιωμένη.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία καθώς σε γηροκομείο της πόλης έχουν εντοπιστεί 15 κρούσματα κορονοϊού. Οι μολύνσεις μέσα σε λίγες μόνο ημέρες διπλασιάστηκαν, γεγονός που δημιουργεί μεγάλη ανησυχία.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν δηλωθεί στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας 8 κρούσματα κορονοϊού από το συγκεκριμένο γηροκομείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση 12 ηλικιωμένοι και 3 εργαζόμενοι είναι θετικοί στον κορονοϊό.

Τραγική συνέπεια της διασποράς του κορονοϊού η απώλεια μιας γιαγιάς 100 ετών που νόσησε από τον ιό και έφυγε από την ζωή σήμερα, Πέμπτη.

