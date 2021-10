Αχαΐα

Πάτρα: Παγίδα με χαρτονόμισμα των 100 ευρώ

Απίστευτη απάτη νεαρού με θύματα ηλικιωμένους

Θύμα απίστευτης απάτης έπεσε ζευγάρι ηλικιωμένων το πρωί της Κυριακής.

Οι ηλικιωμένοι - άνδρας και γυναίκα - βρίσκονταν έξω από το σπίτι τους στην περιοχή του ΚΕΤΧ, όταν τους προσέγγισε νεαρός και τους ζήτησε να... του κάνουν μια χάρη.

Τι ήθελε; Να "χαλάσει" ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, σε 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Μάλιστα κρατούσε στα χέρια του το χαρτονόμισμα των 100 ευρώ, έτοιμος να τους το δώσει!

Χωρίς να τους πάει το μυαλό ότι πρόκειται για απατεώνα, οι ηλικιωμένοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του, έβγαλαν από την τσέπη τους δύο 50ευρα και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ο νεαρός τα άρπαξε, χωρίς ποτέ να τους δώσει το χαρτονόμισμα που κρατούσε, και έγινε καπνός.

Οι ηλικιωμένοι σοκαρισμένοι από αυτό που τους συνέβη και μάλιστα στα καλά καθούμενα, ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία έφτασε στην περιοχή και προσπαθεί από τις περιγραφές τους να εντοπίσει τον δράστη.

