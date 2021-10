Ηλεία

Χασισοφυτείες σε Αμαλιάδα και Εύβοια (βίντεο)

Συνελήφθη 37χρονος, που είχε στην κατοχή του περισσότερα από 21 κιλά κάνναβης. Αναζητούνται τρία άτομα.

Περισσότερα από 21 κιλά κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου, στην κατοχή ενός 37χρονου, ο οποίος συνελήφθη στην κοινότητα Κάστρο της Ηλείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, εντόπισαν τον συλληφθέντα στο εσωτερικό φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία καλλιεργούσε μαζί με έναν άνδρα, ο οποίος αναζητείται.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο εσωτερικό της φυτείας, που είχε αναπτυχθεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους χώρους, 32 δενδρύλλια κάνναβης.

Παράλληλα, κατά την διάρκεια των ερευνών, εντόπισαν ακόμη 21 κιλά και 960 γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Πύργου, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Φυτεία με 125 δενδρύλλια κάνναβης στην Εύβοια

Σε παραποτάμια περιοχή της Τριάδας Ευβοίας, αστυνομικοί εντόπισαν φυτεία με 125 δενδρύλλια κάνναβης. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για να συλληφθούν δύο αλλοδαποί, ενώ από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, εντοπίσθηκε και συνελήφθη στη Χαλκίδα, μία αλλοδαπή συνεργός τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια).

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί που προσέγγισαν το σημείο, αρχικά διαπίστωσαν την ύπαρξη 20 δενδρυλλίων κάνναβης και άμεσα έθεσαν τον χώρο σε διακριτική επιτήρηση. Το σημείο προσέγγισε δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας της συλληφθείσας, όπου επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί και στη θέα των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας το όχημά τους σε δασικό σημείο, το οποίο βρέθηκε λίγο αργότερα και κατασχέθηκε.

Συνολικά, βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 125 δενδρύλλια κάνναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ύψους από 1,5 έως 3 μέτρων.

Επιπλέον στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία πλαστικά δοχεία, πρόσφορα για το πότισμα των δενδρυλλίων, ενώ από την οικία της συλληφθείσας κατασχέθηκε μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων-Μεσσαπίων, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.

