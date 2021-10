Κέρκυρα

Η κακοκαιρία “Αθηνά” χτυπά Κέρκυρα και Παξούς (εικόνες)

Τα Επτάνησα στο "μάτι" της κακοκαιρίας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων και κλειστά σχολεία.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται, από χθες το βράδυ, στην Κέρκυρα με το πέρασμα της κακοκαιρίας «Αθηνάς» να γίνεται αισθητό σε όλο το νησί. Την ίδια ώρα δυνατοί άνεμοι πλήττουν το νησί των Παξών.

Δεμένα θα παραμείνουν στα λιμάνια της Κέρκυρας, της Ηγουμενίτσας και της Λευκίμμης τα πλοία ανοιχτού τύπου, ενώ κανονικά διεξάγονται έως αυτή την ώρα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με πλοία κλειστού τύπου. Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Κέρκυρας οι άνεμοι που πνέουν αυτή τη στιγμή στο Ιόνιο είναι νοτιοανατολικοί και αγγίζουν τα 7-8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα είναι τα προβλήματα στην προσγείωση των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, τέσσερις πτήσεις χρειάστηκε να επιστρέψουν στην Αθήνα ή να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος, «ήδη οι δύο πτήσεις από Αθήνα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην πρωτεύουσα, μία πτήση από Νάπολη άλλαξε κατεύθυνση προσγείωσης με αποτέλεσμα να προσγειωθεί και αυτή στην Αθήνα, ενώ η πτήση από Βαρσοβία αναμένεται να προσγειωθεί στην Πρέβεζα. Η κακοκαιρία που πλήττει το νησί προκάλεσε χαμηλή ορατότητα στο αεροδρόμιο, με συνέπεια να μη γίνεται εφικτή η προσγείωση των αεροπλάνων».

Κλειστές θα μείνουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα και στους Παξούς, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, ενώ μέσω μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Κέρκυρας και των Παξών το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απέστειλε επείγουσα προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Από τα μέχρι τώρα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Κέρκυρα και τους Παξούς δε σημειώθηκαν πλημμύρες, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας κλήθηκε μόνο για μία άντληση υδάτων στην πόλη της Κέρκυρας.

Όσον αφορά τους Παξούς, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Παξών, Σπύρος Βλαχόπουλος, «το νησί πλήττεται από ισχυρούς ανέμους, ενώ για την ώρα δεν έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα, με την ένταση της βροχής να είναι μέτρια».

