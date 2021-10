Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Νεκρές μοναχές στη Θεσσαλονίκη: “Σε καραντίνα η μονή εδώ και καιρό” (βίντεο)

Ο νομικός σύμβουλος της Μονής Οσίας Ξένης μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα μέτρα που ελήφθησαν. Τι είπε για τις ανεμβολίαστες μοναχές.

Για τον θάνατο μοναχών, μελών της αδελφότητας “Οσία Ξένη” στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο νομικός σύμβουλος της μονής, Ανδρέας Ταγαράκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αφού υπογράμμισε πως ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, εξήγησε πως οι μοναχές εμβολιάστηκαν κατά βούληση και ότι υπήρχαν ορισμένες που δεν είχαν κάνει το εμβόλιο.

Για την 62χρονη μοναχή, η οποία απεβίωσε την Πέμπτη, ανέφερε πως είχε προσβληθεί από COVID-19 πριν από 18 ημέρες. «Τις τελευταίες 4 ημέρες ήταν απύρετη», αλλά η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε πριν προλάβουν να την πάνε στο νοσοκομείο.

Μία ημέρα νωρίτερα, πέθανε μία 79χρονη μοναχή, η οποία επίσης υπέκυψε σε επιπλοκές της COVID-19.

Ο κ. Ταγαράκης δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι η 82χρονη μοναχή, η οποία απεβίωσε στις 29 Σεπτεμβρίου, είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Τόνισε πως είχε υποκείμενα νοσήματα, συμπληρώνοντας πως ο θάνατός της αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Επεσήμανε πως όλες οι μοναχές που είχαν διαγνωστεί θετικές στον κορονοϊό, παρακολουθούνταν από γιατρό, που επισκεπτόταν καθημερινά τη μονή.

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου, εάν η μονή ήταν προσβάσιμη από επισκέπτες, ξεκαθάρισε πως είχε τεθεί σε καραντίνα από την στιγμή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα.

Τέλος, υπογράμμισε πως το εμβόλιο είναι ένα δώρο της επιστήμης και ότι όλοι μας θα πρέπει να εμβολιαστούμε κατά της COVID-19.

