Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: σφοδρή σύγκρουση και αυτοκίνητο στη θάλασσα (εικόνες)

Σοβαρά τραυματίας και αυτοκίνητο στη θάλασσα από το τροχαίο που σημειώθηκε στην παραλία της Τουρλίδας.

Τροχαίο με παράσυρση σταθμευμένου οχήματος συνέβη στην παραλία της Τουρλίδας, στο Μεσολόγγι, το βράδυ της Παρασκευής.

Όχημα που οδηγούσε κάτοικος της περιοχής συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου.

Το αυτοκίνητο της κατοίκου βρέθηκε στη θάλασσα, με την οδηγό βγαίνει μόνη της από τη θάλασσα, με ελαφρά τραύματα.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ωστόσο, επιβάτης που βρισκόταν στο σταθμευμένο όχημα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και διασωληνώθηκε.

Οι επιβάτες του σταθμευμένου οχήματος βρίσκονταν από το Αγρίνιο στο σημείο και ψάρευαν.

Πηγή: onairnews.gr

