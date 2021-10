Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος: Ορφανή φυτεία βρήκε..ιδιοκτήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιχνίαση υπόθεσης φυτείας ινδικής κάνναβης από τις τοπικές Αρχές.

(φωτογραφία αρχείου)

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο πριν μερικές εβδομάδες και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα για την καλλιέργεια της.

Η εξιχνίαση, που έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, αφορά σε υπόθεση καλλιέργειας- φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου την 17/07/2021.

Ύστερα από αστυνομική έρευνα της δίωξης Ναρκωτικών πρόεκυψε η εμπλοκή του συγκεκριμένου άνδρα για την καλλιέργεια μιας από τις φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης στην οποία καλλιεργούντο επιμελώς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συνολικά 17 δενδρύλλια κάνναβης.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Φωτιά στο αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε (εικόνες)

Ναυτικός έκρυψε χρήματα σε… τσιγάρα (εικόνες)

Παιδικά πάρτι – Βατόπουλος: αποφεύγουμε τους μη υποχρεωτικούς συνωστισμούς