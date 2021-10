Αχαΐα

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Πλημμύρισε το νοσοκομείο στο Ρίο (εικόνες)

Η κακοκαιρία "Αθηνά" χτύπησε και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία "Αθηνά" στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο.

Πλημμύρες σημειώθηκαν στον 5ο όροφο του νοσηλευτικού ιδrύματος όπου στεγάζονται οι παθολογικές κλινικές. Νερά άρχισαν να στάζουν από το ταβάνι στον πέμπτο όροφο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.

