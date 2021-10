Εύβοια

Βόρεια Εύβοια – κακοκαιρία: βιβλική καταστροφή από τη βροχή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Μαντουδίου έκανε λόγο για «βιβλική» και «ανεπανάληπτη» καταστροφή. Ο πρώτος απολογισμός προμηνύει τα χειρότερα.

Για «βιβλική καταστροφή» στις πυρόπληκτες περιοχές του Μαντουδίου, την Αγία Άννα και το Αχλάδι, έκανε λόγο ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μετά την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Όπως είπε ο δήμαρχος όλο το παραλιακό μέτωπο έχει καταστραφεί, ενώ τα νερά έχουν πλημμυρίσει τα πάντα, παρασέρνοντας ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους.

«Στην Αγία Άννα έχουν πλημμυρίσει δεκάδες σπίτια. Σχεδόν όλα στην παραλία», εξήγησε ο Γ.Τσαπαρνιώτης, ο οποίος όμως δεν ήταν σε θέση να απαντήσει στο αν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι καλά.

«Η καταστροφή που ζούμε είναι ανεπανάληπτη», είπε, εξηγώντας ότι, «πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα να δούμε ότι είναι καλά οι άνθρωποι».

Για να «δείξει» το μέγεθος της καταστροφής, ο δήμαρχος είπε πως στην παραλία του Αχλαδίου υπήρχε ένα ρέμα δύο μέτρων και αυτήν τη στιγμή, η κοίτη ξεπερνά τα 90 μέτρα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο αντιδήμαρχος Αγίας Άννας κ. Κωσταντινάκης, είπε πως «έχουν χαθεί σπίτια, πλατείες, δρόμοι, γέφυρες, σπίτια», ενώ η παραλία της Αγίας Άννας για περίπου 6 χλμ έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη.

Ο περιφερειάρχης κ.Σπανός έκανε λόγο για «μεγάλη καταστροφή» και αφού είπε πως ακόμα δεν είναι προσβάσιμη όλη περιοχή, είναι δεδομένο ότι «έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα και σίγουρα υπόγεια», σημειώνοντας ωστόσο ότι, «δεν έχουμε καμία ενημέρωση για ανθρώπους να κινδυνεύουν».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μαντουδίου – Αγίας Άννας, το νερό στην παραλία της Αγίας Άννας φτάνει στο 1 μέτρο ύψος, ενώ οι πέτρες υπολογίζονται σε έναν – ενάμιση τόνο.

"Αναγκαστήκαμε και σπάσαμε περιφράξεις στις 2:30 τη νύχτα, γιατί θα είχαμε χειρότερα. Έχει σταματήσει η βροχή από τις 2:30 τη νύχτα και το νερό έχει ακόμα την ίδια ένταση", δήλωσε ο Γ.Τσαπουρνιώτης.





Πηγή: evima.gr