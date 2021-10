Αρτα

Έγκλημα στην Άρτα: Πρώην αστυνομικός σκότωσε συγγενή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάτοικος του χωριού ενημέρωσε την Αστυνομία και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό.



Με κυνηγητικό όπλο ένας 64χρονος πρώην αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα έναν 62χρονο συγγενή του, στις 6 το απόγευμα στο Αστροχώρι της Άρτας.

Κάτοικος του χωριού ενημέρωσε την Αστυνομία και ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο χωριό. Ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος συνελήφθη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αναμένεται ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Τον έχουν κλέψει 90 φορές! (βίντεο)

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1/Marc: Διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ

Κουρτς: Δεν είμαι σκιώδης καγκελάριος