Κρήτη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτισσα και την εγκατέλειψε (βίντεο ντοκουμέντο)

Καρέ καρέ η σοκαριστική στιγμή που η άτυχη γυναίκα παρασύρεται από το αυτοκίνητο και βρίσκεται βαριά χτυπημένη στο οδόστρωμα.



Ένα σοκαριστικό τροχαίο έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής 10 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Αμμουδάρας και πιο συγεκρκιμένα στην οδό Παπανδρέου, όταν μία 34χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών που επέβαινε σε ποδήλατο και μετέβαινε στο χώρο εργασίας της, παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από διερχόμενο όχημα.

Άμεσα περαστικοί κινητοποιήθηκαν και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα και να την μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική στήλη, με τον οδηγό ωστόσο του οχήματος που προκάλεσε το τροχαίο, να μην μένει ως όφειλε δίπλα στο θύμα, αλλά να εξαφανίζεται.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΚΡΗΤΗ TV αποτυπώνεται η σοκαριστική στιγμή που η άτυχη γυναίκα παρασύρεται από το αυτοκίνητο και βρίσκεται βαριά χτυπημένη στο οδόστρωμα την στιγμή της παράσυρσης από το απέναντι ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο βρέθηκε ένα άλλο αυτοκίνητο περνά με την γυναίκα να έχει κυριολεκτικά άγιο αφού γλίτωσε τα χειρότερα.

Πηγή: neakriti.gr

