Κέρκυρα: Θρίλερ με Βρετανό τουρίστα που βρέθηκε κρεμασμένος σε μπαλκόνι

Ο 34χρονος άντρας διέμενε τους τελευταίους μήνες στο νησί. Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα των Αρχών.

Κρεμασμένος βρέθηκε ένας 34χρονος άντρας, βρετανικής καταγωγής στην περιοχή του Ύψου Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του corfutvnews.gr, ο άντρας βρέθηκε κρεμασμένος στο μπαλκόνι του διαμερίσματος που διέμενε τους τελευταίους μήνες.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και το εγκληματολογικό όπου εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας χωρίς να υπάρχουν έως τώρα ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ενεργείται προανάκριση από το ΑΤ Κέρκυρας.

