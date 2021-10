Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στις φλόγες μηχανή μετά από τροχαίο (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης.

Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, στον Εύοσμο.

Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο 25χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: grtimes.gr

