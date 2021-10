Κοζάνη

Κοζάνη: Χωρίς θέρμανση για δεύτερη νύχτα η πόλη

Τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει ως συνέπεια όλη η πόλη να είναι χωρίς θέρμανση.

Εντοπίστηκε λίγο μετά το μεσημέρι, από συνεργεία της ΔΕΥΑΚ, το ακριβές σημείο της βλάβης στον κεντρικό αγωγό της τηλεθέρμανσης Κοζάνης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της δημοτικής επιχείρησης Κώστα Κυτίδη τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει ως συνέπεια όλη η πόλη να είναι χωρίς θέρμανση.

Ο κ. Κυτίδης ανέφερε ότι το μέγεθος της διαρροής ήταν μεγαλύτερο του αναμενόμενου, γεγονός που σημαίνει ότι η επιδιόρθωσή του και η εκ νέου τροφοδότηση του δικτύου με ζεστό νερό, καθώς και οι δοκιμές υπό συνθήκες πίεσης να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από αυτόν που είχαμε προβλέψει αρχικά.

Όπως όλα δείχνουν η πόλη της Κοζάνης θα περάσει δεύτερη νύχτα χωρίς θέρμανση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ το δίκτυο της Τ/Θ θα έχει ζεστό νερό το πρωί της Τρίτης 19 Οκτωβρίου.

Φωτό: kozan.gr

