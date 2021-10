Δωδεκανήσα

Ρόδος – 8χρονη: Ομολόγησε η θεία την κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή στην υπόθεση κακοποίησης της 8χρονης. Η θεία ήθελε να εξαπατήσει τη μητέρα και να της αποσπάσει χρήματα.

Ανατροπή στην υπόθεση της κακοποίησης του 8χρονου κοριστιού στην Ρόδο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, θεία της οικογένειας φέρεται να ομολόγησε ότι κακοποίησε το μικρό κορίτσι προκειμένου να στήσει σχέδιο εξαπάτησης σε βάρος της μητέρας του, με σκοπό να της αποσπάσει χρήματα.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε η μητέρα του παιδιού, μια βαριά λοίμωξη του κοριτσιού στην ευαίσθητη περιοχή, την έκανε να ζητήσει συμβουλές από την συγκεκριμένη γυναίκα και ξαδέλφη του εν διαστάσει συζύγου της.

Η συγγενής φέρεται να προσφέρθηκε να «εξετάσει» την μικρή, εξέταση που φέρεται να προκάλεσε ρήξη του παρθενικού υμένα του 8χρονου κοριτισιού.

Όπως φέρεται να ομολόγησε τόσο η ίδια στις αρχές, όσο και η μητέρα του παιδιού στην συμπληρωματική της κατάθεση, η θεία της 8χρονης έπεισε την μητέρα ότι το παιδί έχει κακοποιηθεί, ότι είχε ενημερωθεί για αυτό "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και ότι με 200ευρώ σε μια γνωστή της που εργαζόταν εκεί θα μπορούσε να «κουκουλώσει» την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην κατάθεσή της, η μητέρα φέρεται να πείσθηκε από την συγγενή της ότι δράστης της κακοποίησης ήταν ο πατέρας της, με αποτέλεσμα ο παππούς της οικογένειας να οδηγηθεί στις αρχές ως ύποπτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν και την εμπλοκή ενός άνδρα στην συγκλονιστική αυτή υπόθεση πλεκτάνης. Τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται σε προνοιακή δομή του νησιού και στηρίζονται από παιδοψυχολόγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Προσποιήθηκε τον λογιστή και τον “έγδυσε”

Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου είναι φάρος σταθερότητας

Σκυλακάκης για επίδομα θέρμανσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τις 10/11 θα ανοίξει η πλατφόρμα