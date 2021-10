Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άγρια καταδίωξη για τη σύλληψη ληστή

Δημοτικοί αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον άνδρα και να τον παραδώσουν στις Αρχές.

Στην επιχείρηση σύλληψης ενός ληστή συνέδραμαν την Τετάρτη δύο δημοτικοί αστυνομικοί του δήμου Θεσσαλονίκης.

Γύρω στις 6 το απόγευμα ήταν σε εξέλιξη καταδίωξη ενός άνδρα από αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα, στη συμβολή των οδών Φιλίππου με Μακεδονικής Αμύνης.

Οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έτρεξαν και κατάφεραν να συλλάβουν τον άνδρα και να τον παραδώσουν στις Αρχές.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Θεσσαλονίκης, αρμόδιος για τη Δημοτική Αστυνομία, Δημήτρης Δαγκλής, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους δύο δημοτικούς αστυνομικούς γι αυτή τους την ενέργεια.

