Κορονοϊός - Γάμος στη Νάουσα: Ο νονός της νύφης διαψεύδει ότι το ζευγάρι νοσούσε (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα κρούσματα κορονοϊού στον γάμο και τους ανεμβολίαστους.

Για τον γάμο στη Νάουσα, ο οποίος εξελίχθηκε σε εστία υπερμετάδοσης του κορονοϊού, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο νονός της νύφης.

Ο Μάνος Τσαγκαλίδης, ο οποίος φυσικά πήρε στον γάμο, δεν κόλλησε. Όπως είπε ο ίδιος, έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19, συμπληρώνοντας όμως ότι «άλλοι που είχαν κάνει το εμβόλιο, νόσησαν».

Ανέφερε πως τον τελευταίο καιρό, στο χωριό Επισκοπή, υπάρχουν πολλοί εργάτες στα χωράφια για τη συγκομιδή ακτινίδιων και «δεν γίνεται πουθενά έλεγχος για πιστοποιητικά εμβολιασμού».

Διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας ότι το ζευγάρι είχε πυρετό την ημέρα του γάμου. Ο ίδιος είναι κομμωτής και είχε πάει στο σπίτι της νύφης για να την χτενίσει. «Τα παιδιά ήταν υγιέστατα», τόνισε και διευκρίνισε πως «νόσησαν 2-3 ημέρες μετά τον γάμο».

Ανέφερε τέλος, πως στην Ημαθία το ποσοστό των ανεμβολίαστων είναι μεγάλο.

