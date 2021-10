Φθιώτιδα

Λαμία: ληστής μαχαίρωσε ανήλικο μέρα - μεσημέρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβος και τρόμος στο κέντρο της πόλης, μετά από την επίθεση με μαχαίρι στον νεαρό, με σκοπό την ληστεία.

Ληστεία… μέρα - μεσημέρι και μάλιστα με τη χρήση μαχαιριού και τον τραυματισμό ενός ανηλίκου, σημειώθηκε γύρω στις 4:00 το απόγευμα της Πέμπτης, στα σκαλάκια της Αγίου Νικολάου, λίγα μέτρα από το κέντρο της Λαμίας.

Ένας 17χρονος δέχτηκε μαχαιριά στα χέρια από άγνωστο άτομο, πιθανόν χρήστη, ο οποίος είχε στόχο να τον ληστέψει.

Η παρέα του 17χρονου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφθασε στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό που έφερε επιφανειακό τραύμα στο χέρι του και τον διακόμισε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Το επεισόδιο φέρεται να διαδραματίστηκε στα σκαλάκια κάτω από την εκκλησία και ακριβώς πάνω από την οδό Ησαΐα σε χώρο που συγκεντρώνονται νεαρά παιδιά.

Περίοικοι πάντως, ανέφεραν ότι δεν λείπουν και περιθωριακά στοιχεία που εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι κάποια σημεία δεν είναι ορατά από τα γύρω σπίτια και το δρόμο, προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές με ναρκωτικές ουσίες.

Πηγή: LamiaReport.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - 8χρονη: η θεία στον ΑΝΤ1 για την “ομολογια” και την “σκευωρία” (βίντεο)

Ολυμπιακή: Η τραγωδία με την συντριβή αεροπλάνου στην θάλασσα (εικόνες)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: το “σκονάκι” της ΔΟΕ και οι “άριστοι” (βίντεο)