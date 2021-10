Ρεθύμνου

Κρήτη: τουρίστας αγνοείται στον Ψηλορείτη

Πρόκειται για έναν Γερμανό, ο οποίος επιχείρησε να ανέβει στο βουνό για να εξερευνήσει τις ομορφιές του.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τουρίστα, ο οποίος αγνοείται στον Ψηλορείτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν Γερμανό, ο οποίος επιχείρησε να ανέβει, το πρωί της Κυριακής, στο βουνό για να εξερευνήσει τις ομορφιές του.

Ολόκληρη την ημέρα όμως δεν έδωσε σημεία ζωής, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης από πυροσβεστικές δυνάμεις του Ρεθύμνου καθώς και της 3ης ΕΜΑΚ.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον ωστόσο μέχρι στιγμής παραμένουν άκαρπες.

