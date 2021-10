Καβάλα

Καβάλα: θρίλερ με αγνοούμενο ψαρά

Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διά θαλάσσης και από ξηράς για τον εντοπισμό του.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό ενός 63χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ελευθερών Καβάλας.

Η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε, το απόγευμα της Κυριακής, και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διά θαλάσσης και από ξηράς για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος αλιέας είχε πάει για ψάρεμα με λέμβο και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

