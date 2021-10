Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς

Τα ίχνη του 63χρονου και της λέμβου στην οποία επέβαινε, είχαν χαθεί το απόγευμα της Κυριακής από την περιοχή Ελευθερών Καβάλας

Η σορός του 63χρονου ψαρά βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στην παραλία Μυρτοφύτου Καβάλας, από το Super Puma που συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωσή του. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε και η βάρκα του άτυχου άνδρα.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος ειδοποίησαν τα συγγενικά πρόσωπα του 63χρονου για τη διαδικασία της αναγνώρισης, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Τα ίχνη του 63χρονου και της λέμβου στην οποία επέβαινε, είχαν χαθεί το απόγευμα της Κυριακής από την περιοχή Ελευθερών Καβάλας και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες. Στις έρευνες συμμετείχαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και τέσσερα αλιευτικά.

Παράλληλα, είχαν ειδοποιηθεί και παραπλέοντα πλοία και στις έρευνες συμμετείχαν και δύο περιπολικά οχήματα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς.

