Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο ηλικιωμένος που δέχθηκε επίθεση από μποξέρ

Το θύμα είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Κατέληξε ο 70χρονος ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από 40χρονο ερασιτέχνη μποξέρ, μετά από λογομαχία που είχαν για τα σκυλιά τους, στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκλονίζει το μήνυμα της κόρης του θύματος, στο σημείο όπου δέχθηκε ο πατέρας την επίθεση: «Μπαμπά μου σ’ έφαγε μπαμπέσικα. Κατάφερε να σε σκοτώσει ο φονιάς για έναν λόγο ασήμαντο, έναν λόγο ανούσιο. Καμία τιμωρία δε θα απαλύνει τον πόνο που έχω στην ψυχή μου. Ελπίζω να συναντήθηκες με την μαμά και να με προσέχετε από εκεί ψηλά. Καλό Παράδεισο να έχεις. Σ’ αγαπάω άπειρα!».

O κατηγορούμενος στην κατάθεση του στις Αρχές, είχε εμφανιστεί μετανιωμένος: «Δεν είχα κανέναν σκοπό να τον βλάψω ή να τον ρίξω κάτω, κανέναν σκοπό να τον τραυματίσω τον άνθρωπο».

Σε βάρος του 40χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

