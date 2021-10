Εύβοια

Ιστιαία - Δολοφονία ηλικιωμένης: Ρομά ομολόγησε πως είναι ο δράστης

Πώς έφθασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου.

Ένας νεαρός Ρομά φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία μίας 80χρονης γυναίκας, στην αυλή του σπιτιού της, στην Ιστιαία.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε στην αυλή μέσα στα αίματα, χωρίς τις αισθήσεις της, το πρωί της Παρασκευής, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν εμφανή σημάδια ότι επρόκειτο για ληστεία, αφού ήταν άνω κάτω.

Λίγο αργότερα, άνδρες της ΟΠΚΕ, έσπευσαν και συνέλαβαν σε κοντινό καταυλισμό Ρομά, έναν νεαρό ύποπτο, ο οποίος και οδηγήθηκε στο τοπικό τμήμα.

Στα παπούτσια του υπόπτου υπήρχαν υπολείμματα αίματος, ενώ την ίδια ώρα δεν παραδεχόταν την εγκληματική του ενέργεια, δηλώνοντας ότι εισήλθε στην οικία, αλλά δεν σκότωσε την 80χρονη.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε το έγκλημα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας και το Σάββατο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

